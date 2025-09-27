compagnie locali e non solo riparte la stagione al teatro arena

Si apre stasera, alle 21 al teatro Arena di Codigoro, la seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie locali e non solo, organizzata dal Gad amici del teatro, la compagnia locale ed il patrocinio dell’amministrazione comunale. La proposta teatrale vede la partecipazione di ben sei compagnie di attori dilettanti ma capaci di profondere nelle loro interpretazioni una straordinaria passione. Sarà la compagnia di Copparo degli Insieme per Caso (Ixc) ad aprire la rassegna con lo spettacolo "Sgrisul" con autore e regista Franca Facchini, il gruppo di attori e amici abbina ogni spettacolo alla beneficenza e negli anni ha donato importanti somme ad enti ed associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

