Como sottopasso di via Ambrosoli allagato | traffico a rilento

Quicomo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato 27 settembre, intorno alle 16.30, il sottopasso ferroviario di via Ambrosoli a Como si è allagato a causa del maltempo che ha colpito la città. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e una ditta incaricata per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: como - sottopasso

Como, stazione San Giovanni sommersa: auto intrappolate nel fango e sottopasso invaso dai detriti

Maltempo a Como, il sottopasso allagato e l’intervento dei vigili del fuoco

Maltempo in Lombardia, auto intrappolate nel fango a Como: sottopasso invaso dai detriti

como sottopasso via ambrosoliComo, il sottopasso tra torrente Cosia e supermercato di nuovo allagato: chiusura d’urgenza al traffico - Nuovo problema in via Ambrosoli: il sottopasso delle Ferrovie Nord in direzione Como, all’altezza del supermercato Esselunga, si è nuovamente allagato. Lo riporta comozero.it

como sottopasso via ambrosoliComo, evacuate due famiglie in via Sant’Eutichio. Chiuse via Santa Marta e via Bixio - Il maltempo che dalla notte ha flagellato tutto il territorio della provincia di ... espansionetv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Como Sottopasso Via Ambrosoli