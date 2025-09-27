Como rivelazione Jesus Rodriguez | nessun bonus ma la media voto fa invidia ai top

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle sempre positive per lo spagnolo, che dopo le due reti in Coppa Italia contro il Sassuolo va ora alla ricerca del primo gol in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

como rivelazione jesus rodriguez nessun bonus ma la media voto fa invidia ai top

© Gazzetta.it - Como, rivelazione Jesus Rodriguez: nessun bonus, ma la media voto fa invidia ai top

In questa notizia si parla di: como - rivelazione

Il Como “sperimentale“ incanta. Fabregas può essere soddisfatto. Azon una piacevole rivelazione. Strefezza, soliti lampi di classe

Nico Paz Inter, Como irremovibile sulla cessione: decisione presa, la rivelazione

como rivelazione jesus rodriguezSinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina - Prima dell'intervallo, lo spagnolo fissa il risultato e firma la doppietta personale. gazzetta.it scrive

como rivelazione jesus rodriguezComo Sassuolo 3-0: la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di Douvikas trascinano i lariani agli ottavi - Ecco come è andata la sfida Il Como di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Como Rivelazione Jesus Rodriguez