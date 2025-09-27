Como e Cantù appaiono striscioni con la scritta Remigrazione

Quicomo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Striscioni con la parola “Remigrazione” sono comparsi nel orso dell'altra notte in piazza Vittoria a Como e a Cantù, nell’ambito di un’azione nazionale rivendicata dal comitato Remigrazione e Riconquista. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, si tratta di un’iniziativa coordinata che ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it

como - cant

