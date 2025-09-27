Como Cremonese Ottavio Bianchi | Ricordo anni magnifici Fabregas può fare giocare i giovani con leggerezza Anche Nicola sta lavorando bene

Como Cremonese, le dichiarazioni dell’ex mister Ottavio Bianchi sul match Ottavio Bianchi è una figura storica del calcio italiano, e il suo nome si lega in modo particolare sia al Como che alla Cremonese. Fu proprio lui, infatti, a sedere sulla panchina del Como negli unici due confronti in Serie A con la Cremonese (di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como Cremonese, Ottavio Bianchi: «Ricordo anni magnifici. Fabregas può fare giocare i giovani con leggerezza. Anche Nicola sta lavorando bene»

In questa notizia si parla di: como - cremonese

Como-Cremonese (sabato 27 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Como-Cremonese: l’imbattibilità cade nel derby

Le altre lombarde di serie A. Boom Atalanta, solo mille tessere disponibili in vendita libera. Como in stand-by, la Cremonese parte lunedì con la prelazione

L'allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Como-Cremonese in programma domani alle 15. Vai su Facebook

Saturday- #SerieA Fixtures! Como vs Cremonese Juventus vs Atalanta Cagliari vs Inter Milan #ItsOnDStv in HD - Don't miss it! - X Vai su X

Ottavio Bianchi: "Como è proprio un posto da insegnamento" - Cremonese datato 1984/85 sulla panchina dei lariani c'era Ottavio Bianchi che intervistato sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sottolineato: "Fu un anno magnifico, ... msn.com scrive