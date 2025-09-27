Como-Cremonese 1-1 non basta il solito Nico Paz… Pareggia Baschirotto Il finale è nervoso
Como Cremonese 1-1, non basta il solito Nico Paz. Pareggia Baschirotto. Il finale è nervoso. Come è andato il match Un punto a testa al termine di una battaglia vera, decisa da un gol per tempo e infiammata da un finale ad altissima tensione. Tra Como e Cremonese finisce 1-1, un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Como-Cremonese (sabato 27 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Como-Cremonese: l’imbattibilità cade nel derby
Serie A, Como-Cremonese 1-1: Baschirotto risponde a Nico Paz, grigiorossi ancora imbattuti - Al Sinigaglia termina in parità il Derby lombardo. Lo riporta msn.com
Como-Cremonese risultato 1-1: Baschirotto risponde a Paz, i grigiorossi respingono il sorpasso - Nico Paz segna nel primo tempo con un bel sinistro, Baschirotto risponde di testa nella ripresa e i grigiorossi, ancora imbattuti, mantengono un punto di vantaggio in alta classifica ... corriere.it scrive