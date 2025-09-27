Como Cremonese 1-1, non basta il solito Nico Paz. Pareggia Baschirotto. Il finale è nervoso. Come è andato il match Un punto a testa al termine di una battaglia vera, decisa da un gol per tempo e infiammata da un finale ad altissima tensione. Tra Como e Cremonese finisce 1-1, un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

