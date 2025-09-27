Como Cremonese 1-1 la perla di Nico Paz non basta a Fabregas per portare a casa i 3 punti | ecco com’è andata

la sfida del 5° turno di Serie A. Il derby lombardo tra Como e Cremonese, anticipo del quinto turno di Serie A, si è concluso sul punteggio di 1-1 allo stadio Sinigaglia. Una sfida intensa e ricca di episodi, che ha visto i padroni di casa partire meglio ma non riuscire a concretizzare il predominio iniziale. Il protagonista del primo tempo è stato Nico Paz, giovane talento argentino classe 2004 cresciuto nel Real Madrid, in passato seguito dal calciomercato Inter. La sua prodezza ha sbloccato la gara e illuso i lariani, che hanno avuto diverse occasioni per il raddoppio senza però riuscire a chiudere i conti. 🔗 Leggi su Internews24.com

