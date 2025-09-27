Como-Cremonese 1-1 | Baschirotto pareggia il vantaggio di Nico Paz
Como, 27 settembre 2025 – La Cremonese strappa un altro pesantissimo punto fermando il Como al Sinigaglia sull’1-1 e mantenendo l’imbattibilità dopo queste prime cinque giornate di campionato. Un pareggio che i grigiorossi hanno decisamente meritato. Nel primo tempo, gli uomini di Nicola hanno hanno sofferto la maggior intraprendenza di un Como che – pur senza brillare come in altre occasioni – ha controllato il possesso palla (65% dopo i primi 45’) ed è passato in vantaggio al 32’ con il guizzo del solito Nico Paz, ma nella ripresa hanno saputo reagire con personalità trovando il pari con l’incornata vincente di Baschirotto al 69’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
