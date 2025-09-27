Si abbassano le serrande per la fine dell’estate a Gabicce Mare. Ma per molte attività, l’anno prossimo non si rialzeranno più. Il sapore amaro dell’ultima stagione è palpabile fra i commercianti della città. Già in primavera, la maggior parte dei negozi che avevano scelto di tenere aperto durante l’inverno avevano fatto sapere che non avrebbero più ripetuto l’esperienza. E così, per la prima volta dopo 45 anni, il negozio di abbigliamento Frog resterà chiuso nei mesi invernali. A metà ottobre dirà definitivamente addio a via Battisti, la filiale di Banca Intesa. Adesso, però, alle chiusure fuori stagione si aggiungono anche le mancate riaperture per la prossima estate, con il rischio che si verifichi un cambiamento radicale nell’assetto commerciale gabiccese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commercio in crisi. Negozi chiusi a fine estate. Ma molti non riapriranno