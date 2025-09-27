Commercio estero con la Bps La prima del neo presidente

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bulgaria potrebbe essere un ponte strategico per il business in Europa sud-orientale. Il servizio internazionale della Banca Popolare di Sondrio riprende così l’attività formativa a beneficio delle aziende interessate ad espandersi con competitività sui mercati globali. Lunedì 29 settembre, la città di Sondrio ospiterà una delegazione di importanti rappresentanti istituzionali bulgari, accompagnati in Italia dalla Camera di commercio italiana in Bulgaria. Nell’occasione, ci sarà la prima uscita ufficiale di Andrea Casini (foto), presidente della PopSondrio. Dalle 9.30 alle 13, presso la Sala Stelvio, in via Lungo Mallero Luigi Cadorna 24, si terrà una "country presentation" sulle opportunità economiche, sui settori chiave e sui vantaggi strategici che fanno della Bulgaria un ponte ideale per sviluppare business nell’area balcanica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

