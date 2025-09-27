Commercianti esclusi dalle agevolazioni della sosta tariffata | Discriminazione inaccettabile

Foggiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tariffe agevolate sì, ma “solo per alcuni”. A lamentarlo, a proposito della sosta tariffata, è il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Foggia. “La delibera di Giunta n. 208 del 24 settembre 2025 introduce una misura che, pur muovendo da un principio teoricamente condivisibile -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: commercianti - esclusi

Tram Bologna, i commercianti contro il Comune: «Corticella e Bolognina sempre più isolate». E in via Riva Reno aumentano gli stalli di sosta - Si apre un nuovo fronte nel braccio di ferro sui cantieri del tram tra il Comune di Bologna e le associazioni di categoria. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Commercianti Esclusi Agevolazioni Sosta