Commento al Vangelo di oggi 27 settembre 2025 | 9,43b-45
Meditiamo il Vangelo del 27 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini» San Vincenzo de’ Paoli, presbitero Dal Vangelo secondo Luca 9,43b-45 In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: commento - vangelo
Commento al Vangelo di oggi 5 luglio 2025: Mt 9,14-17
Commento al Vangelo di oggi 6 luglio 2025: Lc 10,1-12.17-20
Commento al Vangelo di oggi 8 luglio 2025: Mt 9,32-38
Vangelo e commento di oggi 26 settembre - X Vai su X
Commento al Vangelo del 26 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Per stare sulla Croce bisogna essere amati - Mentre tutti erano sbalorditi per tutte le cose che faceva, disse ai suoi ... Da famigliacristiana.it
Commento al Vangelo di oggi 15 settembre 2025: Gv 19,25-27 - Meditiamo il Vangelo del 15 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Segnala lalucedimaria.it