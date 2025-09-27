Comitato paralimpico revoca le sospensioni di Russia e Bielorussia

Gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare sotto le proprie bandiere ai Giochi di Milano-Cortina del prossimo anno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Comitato paralimpico revoca le sospensioni di Russia e Bielorussia

In questa notizia si parla di: comitato - paralimpico

Il comitato paralimpico ha revocato le sospensioni di Russia e Bielorussia

BARDI INCONTRA ZANDOLINO (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO BASILICATA) - facebook.com Vai su Facebook

Open day paralimpico, a Caldonazzo kayak e vela. Una ventina di persone con disabilità alla prova di sport acquatici nella giornata organizzata dal comitato paralimpico trentino - X Vai su X

Il comitato paralimpico ha revocato le sospensioni di Russia e Bielorussia - La decisione apre la strada agli atleti russi e bielorussi che potranno gareggiare sotto le proprie bandiere ai Giochi di Milano- Segnala today.it