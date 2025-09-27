Comics e Summer | Impensabili senza l’uso della città
"E’ impensabile immaginare Lucca Comics and Games e il Summer Festival senza l’uso della città, non sarebbe lo stesso se fossero rispettivamente al polo fiere e allo stadio: sarebbe impossibile garantire l’identico successo". Il sindaco Mario Pardini ha appena effettuato il check in per il volo di ritorno che dalla Spagna lo riporterà a Lucca. Ha ricevuto un invito in Andalusia, precisamente a Málaga per la prima edizione del San Diego Comic-Con Málaga, dove gli è stato consegnato un riconoscimento come sindaco di Lucca ed ex presidente di Lucca Comics & Games. Una esperienza che ha rafforzato nel primo cittadino la convinzione che la vera forza delle più grandi manifestazioni di Lucca sia proprio nel ruolo che la città stessa recita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
