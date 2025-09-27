"Il Carani è un teatro pubblico aperto, vivo, che vuole continuare a crescere insieme alla sua città. Dopo la stagione 202425 che ha segnato il vero debutto di un teatro rinnovato, presentiamo una proposta ancora più ricca, varia e ambiziosa". Con queste parole, lo scorso giugno, la presidente della Fondazione Teatro Carani Claudia Borelli presentava la stagione 202526, spiegando come le parole chiave fossero qualità ("sempre alta") e varietà, che diventa "un punto di forza: vogliamo che ogni spettatore, ogni famiglia, ogni giovane, trovi nel Carani un luogo di scoperta, di emozione, di incontro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comicità, prosa e musica: Carani per tutti