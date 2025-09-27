Come si vota alle elezioni regionali 2025 a Pesaro | il fac simile della scheda e le istruzioni per non sbagliare
Pesaro, 27 settembre 2025 – Domenica 28 e lunedì 29 settembre nelle Marche si torna a votare per le elezioni regionali. I cittadini della Provincia di Pesaro e Urbino chiamati alle urne per eleggere presidente e nuova assemblea legislativa sono 299.838 (22.549 gli elettori all’estero), mentre in tutte le Marche sono 1.325.689. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 di domenica 28 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 settembre. I candidati presidente. I candidati al Consiglio regionale della provincia di Pesaro e Urbino. Come si vota. Come si comporrà l’assemblea legislativa. I candidati presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vota - elezioni
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota
Elezioni regionali in Toscana: M5S vota se schierarsi con il Pd e Giani. Referendum online il 6 e 7 agosto
Elezioni regionali, quando e dove si vota in autunno: tutte le date
Elezioni regionali Marche 2025, si vota domenica 28 settembre e lunedì 29: orari e candidati - X Vai su X
? Il 28 e 29 settembre si vota per le Elezioni Regionali delle Marche! In questo video vi spiego in modo semplice come si vota correttamente per sostenere la mia candidatura. È importante non sbagliare: ogni voto conta davvero per costruire insieme una s Vai su Facebook
Ancona, come si vota alle elezioni regionali 2025 e fac simile della scheda - Sei candidati presidente, cui si collegano complessivamente 18 liste ... Da msn.com
Come si vota alle elezioni regionali 2025 a Pesaro: il fac simile della scheda e le istruzioni per non sbagliare - Nato a Pesaro, 51 anni anche per lui, alle elezioni regionali è sostenuto da un campo largo composto ... Riporta ilrestodelcarlino.it