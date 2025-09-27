Pesaro, 27 settembre 2025 – Domenica 28 e lunedì 29 settembre nelle Marche si torna a votare per le elezioni regionali. I cittadini della Provincia di Pesaro e Urbino chiamati alle urne per eleggere presidente e nuova assemblea legislativa sono 299.838 (22.549 gli elettori all’estero), mentre in tutte le Marche sono 1.325.689. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 di domenica 28 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 settembre. I candidati presidente. I candidati al Consiglio regionale della provincia di Pesaro e Urbino. Come si vota. Come si comporrà l’assemblea legislativa. I candidati presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come si vota alle elezioni regionali 2025 a Pesaro: il fac simile della scheda e le istruzioni per non sbagliare