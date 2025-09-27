Come si riconosce un gay? Si vede basta ipocrisie Bufera su Uno Mattina | Occhio agli etero che si fingono omosessuali – Il video

« Ma il gay, come si riconosce? ». È la domanda che è rimbalzata nel salotto di Uno mattina, nel corso dell’ultima puntata del programma, e che ha scatenato una bufera sulla conduttrice Ingrid Muccitelli e sui suoi ospiti. «Si riconosce, usciamo da tutte le ipocrisie. Io ho i radar», ha risposto l’ospite Concita Borrelli parlando con Alessandro Cecchi Paone. «È uno scherzo? Agghiacciante continuare a parlare in questo modo dell’omosessualità in TV, nell’anno domini 2025», si legge in un commento sul web, che riassume il comune sentire. La spiegazione di Borrelli: «I gay guardano al mondo femminile». 🔗 Leggi su Open.online