Come si riconosce un gay? Si vede basta ipocrisie Bufera su Uno Mattina | Occhio agli etero che si fingono omosessuali – Il video
« Ma il gay, come si riconosce? ». È la domanda che è rimbalzata nel salotto di Uno mattina, nel corso dell’ultima puntata del programma, e che ha scatenato una bufera sulla conduttrice Ingrid Muccitelli e sui suoi ospiti. «Si riconosce, usciamo da tutte le ipocrisie. Io ho i radar», ha risposto l’ospite Concita Borrelli parlando con Alessandro Cecchi Paone. «È uno scherzo? Agghiacciante continuare a parlare in questo modo dell’omosessualità in TV, nell’anno domini 2025», si legge in un commento sul web, che riassume il comune sentire. La spiegazione di Borrelli: «I gay guardano al mondo femminile». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: riconosce - vede
C’è chi vede un semplice gatto… e chi invece riconosce un’anima che ti salva ogni giorno, in silenzio.” - facebook.com Vai su Facebook
Aggiornamento: le firme sono arrivate a quota 690. Sta succedendo qualcosa nel nostro Paese e chi sta al governo fa finta di non vedere - X Vai su X
"Come si riconosce un gay?". Il surreale dibattito a Unomattina - Impazza la polemica, e non solo sui social, sul "siparietto" andato on onda a Uno Mattina: "Ma il gay come si riconosce? Si legge su msn.com
«Come si riconosce un gay?»: a Uno Mattina la discussione che scatena la polemica - La giornalista Ingrid Muccitlli ha posto la domanda agli ospiti Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli, che ha risposto: «Si riconosce, dài, usciamo dalle ipocrisie» ... msn.com scrive