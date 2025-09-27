Come si riconosce un gay? Polemiche sul dibattito a Uno Mattina

Ilgiornale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta suscitando grandi reazioni e critiche sui social e non solo un siparietto andato in onda nel corso dell’ultima puntata di “Uno Mattina”, durante un dialogo sul mondo dei parrucchieri e su alcune questioni legate alla ricerca di personale nel settore. Al centro della discussione, una domanda posta dalla conduttrice Ingrid Muccitelli durante un confronto in studio con Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli. La trasmissione stava commentando un caso avvenuto a Montesilvano, in Abruzzo, dove un parrucchiere ha pubblicamente espresso la volontà di assumere esclusivamente personale omosessuale, sostenendo che si tratti di una preferenza basata su qualità professionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

