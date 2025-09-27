Come si riconosce un gay? polemica sul dibattito a Unomattina

È polemica sui social per un dibattito andato in onda a Unomattina in famiglia, su Rai 1, sulla “riconoscbilità” dei gay. In studio, con gli ospiti Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli, si stava discutendo della manualità dei parrucchieri, commentando il caso di un salone di Montesilvano, in Abruzzo, che nel cercare personale aveva chiesto esplicitamente hair stylist omosessuali. La conduttrice Ingrid Muccitelli ha dunque chiesto: «Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero?». «Detto così mi fa i brividi», ha risposto Borrelli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

