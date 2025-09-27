Come si riconosce un gay? | la Rai chiarisce perché la polemica su Unomattina è assurda e parecchio faziosa video

Secoloditalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolare di una parruccheria inserisce un annuncio di lavoro riservato “solo ai candidati gay”. E invece di sollevare una questione discriminatoria, monta una polemica assurda contro la Rai e Unomattina. Succede anche questo, purtroppo, oggi in Italia. Se l’annuncio fosse stato al contrario. Cosa sarebbe accaduto se l’annuncio fosse stato riservato “esclusivamente agli eterosessuali?”. Giustamente il finimondo. E invece, i falsi moralisti che pensando di difendere l’orientamento di genere se la sono presi con la Rai, che avrebbe posto una domanda maliziosa. “ Come si riconosce un gay?”. Alessandro Cecchi Paone, giornalista e omosessuale, uomo intelligente e colto, presente in studio, ha risposto che “è impossibile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Come si riconosce un gay?”: la Rai chiarisce perché la polemica su Unomattina è assurda e parecchio faziosa (video)

