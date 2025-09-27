Come si riconosce un gay? | la Rai chiarisce perché la polemica su Unomattina è assurda e parecchio faziosa video
Il titolare di una parruccheria inserisce un annuncio di lavoro riservato “solo ai candidati gay”. E invece di sollevare una questione discriminatoria, monta una polemica assurda contro la Rai e Unomattina. Succede anche questo, purtroppo, oggi in Italia. Se l’annuncio fosse stato al contrario. Cosa sarebbe accaduto se l’annuncio fosse stato riservato “esclusivamente agli eterosessuali?”. Giustamente il finimondo. E invece, i falsi moralisti che pensando di difendere l’orientamento di genere se la sono presi con la Rai, che avrebbe posto una domanda maliziosa. “ Come si riconosce un gay?”. Alessandro Cecchi Paone, giornalista e omosessuale, uomo intelligente e colto, presente in studio, ha risposto che “è impossibile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
«Il gay come si riconosce»? Dopo la bufera su Unomattina arrivano le scuse della Rai: «Non possiamo dettare o controllare in anticipo le risposte dei nostri ospiti» - La Rai rompe il silenzio dopo le polemiche scoppiate per un servizio andato in onda oggi, 27 settembre, a Unomattina in famiglia, condotto da Ingrid Muccitelli. Da msn.com
«Come si riconosce un gay?»: la domanda agli ospiti di Uno Mattina in Famiglia attira le critiche online - La conduttrice del programma Rai Ingrid Muccitelli ha rivolto questa domanda agli ospiti in studio Concita Borrelli e Alessandro Cecchi Paone. Scrive vanityfair.it