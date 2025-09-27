Come si riconosce un gay? | la domanda agli ospiti di Uno Mattina in Famiglia attira le critiche online

La conduttrice del programma Rai Ingrid Muccitelli ha rivolto questa domanda agli ospiti in studio Concita Borrelli e Alessandro Cecchi Paone. A seguire, si è scatenata una bufera sui social, con condanna della Commissione Pari Opportunità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

