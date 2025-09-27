Come si dice tartassati in francese? Macron toglie all’Italia il primato di nazione col maggior prelievo fiscale d’Europa

Merci, Macron: grazie alle politiche francesi e a quelle concomitanti del governo Meloni, l’Italia non è più considerato il grande “malato d’Europa”. Non solo; gli italiani non sono più i maggiori tartassati tra i cittadini dell’Area Euro. Attualmente, tale primato negativo spetta alla Francia, che sta attraversando una crisi politica, sociale ed economica molto preoccupante. Tartassati: in Francia crolla il pil e aumentano le tasse. In termini di crescita del Pil pro capite, consumi e investimenti, l’Italia ha ampiamente superato la Francia nel corso di quest’anno; quest’ultima ci precede esclusivamente per quanto concerne il carico fiscale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Come si dice tartassati in francese? Macron toglie all’Italia il primato di nazione col maggior prelievo fiscale d’Europa

In questa notizia si parla di: dice - tartassati

Dice Giorgetti che non si può abbassare l’Irpef per via della guerra in Ucraina. Io dico invece che non si può abbassare per via dei 96 miliardi di evasione fiscale all’anno, non pagati da quelli che vanno a sbafo di tutti noi su sanità, istruzione, sicurezza, strade - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente francese Emmanuel Macron è rimasto bloccato fra le strade di New York per colpa di Trump - Brut, un media digitale francese molto noto e influente online, ha pubblicato lunedì sul suo profilo Instagram il video di un curioso episodio successo al presidente francese Emmanuel Macron mentre ca ... Segnala ilpost.it

CAOS FRANCIA/ “Così Macron ha logorato la Costituzione e sostituito la tecnocrazia alla politica” - Macron è il responsabile ultimo delle proteste in Francia e dell’ingovernabilità del Paese. Secondo ilsussidiario.net