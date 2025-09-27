Come l’Ucraina ha cambiato l’industria militare nel pieno di una guerra difensiva

C’è un paradosso che accompagna chi osserva l’Ucraina da lontano: più la guerra si prolunga, più il paese sembra diventare un laboratorio di innovazione. L’immagine comune è quella di un popolo aggredito, costretto a resistere con coraggio. Ma dietro la cronaca quotidiana di bombardamenti e trincee si nasconde un’altra storia: quella di un’industria militare che, partendo quasi da zero, ha compiuto in due anni progressi che altrove richiederebbero decenni. Una trasformazione che non riguarda soltanto Kyiv, ma l’intera architettura della sicurezza europea. L’esempio più visibile è quello dei droni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

