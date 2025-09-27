Come l’Ucraina ha cambiato l’industria militare nel pieno di una guerra difensiva
C’è un paradosso che accompagna chi osserva l’Ucraina da lontano: più la guerra si prolunga, più il paese sembra diventare un laboratorio di innovazione. L’immagine comune è quella di un popolo aggredito, costretto a resistere con coraggio. Ma dietro la cronaca quotidiana di bombardamenti e trincee si nasconde un’altra storia: quella di un’industria militare che, partendo quasi da zero, ha compiuto in due anni progressi che altrove richiederebbero decenni. Una trasformazione che non riguarda soltanto Kyiv, ma l’intera architettura della sicurezza europea. L’esempio più visibile è quello dei droni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: ucraina - cambiato
Il progetto che ha cambiato la difesa ucraina, e ispirato l’Europa
Mattarella: Aggressione russa all'Ucraina ha cambiato storia d'Europa
Mattarella: Aggressione russa all'Ucraina ha cambiato storia d'Europa – Il video
Nell'ultima decina di giorni ho scritto due volte che la Germania ha cambiato posizione e si va verso l'uso dei beni congelati della #Russia a favore dell'#Ucraina. Oggi il cancelliere #Merz scrive un articolo per annunciare il suo cambio di posizione - X Vai su X
Il presidente statunitense Donald Trump ha nuovamente cambiato idea sulla guerra in Ucraina, schierandosi a supporto del Paese guidato da Volodymir Zelensky. Lo ha fatto in un post sul suo social Truth, in cui ha scritto: «Penso che l’Ucraina, con il sostegn - facebook.com Vai su Facebook