Colpo di scena Meret riguarda il futuro | cambia tutto!

Alex Meret e le voci sul futuro che, spesso, tornano sempre ricorrenti: in queste ore, spunta un vero e proprio retroscena a sorpresa sull’estremo difensore di proprietà del partenopei. Mancano meno di ventiquattro ore alla prossima sfida del Napoli in campionato. La squadra allenata da mister Antonio Conte è attesa, allo stadio San Siro, dal Milan, in un incrocio che ha già il sapore di scontro diretto d’alta classifica. In ogni caso, a prescindere da quelle che sono le difficoltà che stanno affliggendo i partenopei proprio in queste ore ( clicca qui per tutti i dettagli ), il Napoli cercherà di confermarsi e di uscire dalla difficile trasferta in terra lombarda con un risultato positivo, che manderebbe un altro messaggio importante all’intero campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

