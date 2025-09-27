Colpo di scena Meret riguarda il futuro | cambia tutto!
Alex Meret e le voci sul futuro che, spesso, tornano sempre ricorrenti: in queste ore, spunta un vero e proprio retroscena a sorpresa sull’estremo difensore di proprietà del partenopei. Mancano meno di ventiquattro ore alla prossima sfida del Napoli in campionato. La squadra allenata da mister Antonio Conte è attesa, allo stadio San Siro, dal Milan, in un incrocio che ha già il sapore di scontro diretto d’alta classifica. In ogni caso, a prescindere da quelle che sono le difficoltà che stanno affliggendo i partenopei proprio in queste ore ( clicca qui per tutti i dettagli ), il Napoli cercherà di confermarsi e di uscire dalla difficile trasferta in terra lombarda con un risultato positivo, che manderebbe un altro messaggio importante all’intero campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: colpo - scena
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante
Attore di The Young and The Restless conferma l’uscita dopo un colpo di scena drammatico
Nel caso Garlasco, lungo 18 anni, l’ultimo colpo di scena stamattina all’alba quando sono scattate una serie di perquisizioni che hanno coinvolto 9 persone. Tra gli indagati l’ex procuratore di Pavia Venditti che archiviò la posizione di Sempio Ora a #Quartogr - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo colpo di scena su Garlasco fa acqua da tutte la parti. L'indagine nei confronti dell'ex procuratore Venditti è segnata da numerosi aspetti illogici. Rischia di essere l’ennesima toppa peggiore del buco Di Ermes Antonucci - X Vai su X
Conte. "Preoccupato per Meret? No, per Milinkovic-Savic dopo che ha preso il colpo in testa" - Il portiere azzurro Alex Meret ha dato forfait per il match contro la Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare, ad aggiornare sulle sue condizioni. Segnala tuttomercatoweb.com
Nuovo colpo di scena: il Chelsea apre al Bayern, possibile il prestito di Jackson - Dopo che sembrava tramontata ogni possibilità di trasferimento dell’attaccante senegalese dal Chelsea al Bayern Monaco, il ... Si legge su tuttomercatoweb.com