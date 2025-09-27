Colpo di scena in passerella | da Versace a Elisabetta Franchi cosa è successo nel quarto giorno di MFW
U n designer che debutta, due che lasciano la scena. La Milano Fashion Week di settembre 2025 entra nel vivo del weekend con un quarto giorno denso di colpi di scena. Quella che sembrava una presentazione intima si è trasformata nella prima, vera sfilata Versace firmata da Dario Vitale. E quella che appariva come un’asta ironica in casa Sunnei si è rivelata realtà: i fondatori Loris Messina e Simone Rizzo hanno annunciato l’addio al brand. Prada alla Milano Fashion Week: l’eleganza che sfugge alle regole X A scandire il ritmo della giornata, flash news a parte, sono i contrasti: dalla sensualità di Sportmax al romanticismo disinibito di Blumarine, dalla sobrietà di Tod’s a una nuova Elisabetta Franchi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
