Colpi d’arma da fuoco esplosi al Parco Verde di Caivano
Tempo di lettura: < 1 minuto Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel Parco Verde di Caivano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia. Sono in corso le operazioni di sopralluogo da parte dei militari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: colpi - arma
