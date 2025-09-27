Colpi d’arma da fuoco esplosi al Parco Verde di Caivano

Anteprima24.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel Parco Verde di Caivano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia. Sono in corso le operazioni di sopralluogo da parte dei militari.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

