Colpi d’arma da fuoco esplosi al Parco Verde di Caivano

Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel Parco Verde di Caivano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia. Sono in corso le operazioni di sopralluogo da parte dei militari.

