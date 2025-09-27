Colpa dei sensi | la nuova fiction con Gabriel Garko prossimamente su Canale 5

Colpa dei sensi è il titolo di una nuova fiction con protagonista Gabriel Garko. Una serie che unisce diversi generi dato che si tratta di un giallo dai risvolti rosa. Scopriamo insieme la trama, il cast e le parole dell’attore. Colpa dei sensi con Gabriel Garko: la trama della fiction. Dopo il successo di “ Se potessi dirti addio “, Mediaset si prepara a lanciare una nuova fiction che vede come protagonista Gabriel Garko. In questi giorni sono infatti iniziate a Roma le riprese di ‘ Colpa dei sensi ‘, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ma qual è la trama e di cosa parla? L’attore, come svelato a TV, Sorrisi e Canzoni, interpreta un militare che si chiama Davide. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Colpa dei sensi la nuova fiction con gabriel garko prossimamente su canale 5

