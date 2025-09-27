“Credo che siamo molto vicini” alla verità sulla strage di Via d’Amelio costata la vita a Paolo Borsellino e alla sua scorta, e “quello che si è scatenato mi ha dimostrato che c’è ancora qualcuno che ha paura della verità, ma io non ho paura di quel qualcuno”. Lo ha affermato Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Antimafia, intervenendo all’evento ‘Oltre il tetto di cristallo – Il lavoro delle donne’ organizzato oggi a Firenze da FdI. “Siamo vicini a scrivere la verità sulla morte di Paolo Borsellino”. “Quando ho incontrato per la prima volta Lucia Borsellino e suo marito, l’avvocato Trizzino – ha spiegato -, quando loro mi hanno consegnato quella richiesta di verità che poi è stata pubblica in Commissione Antimafia, io mi sono sentita sinceramente sopraffatta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Colosimo rivela come ha aperto i cassetti sulla strage di via D’Amelio: “Siamo molto vicini a scrivere la verità sulla morte di Borsellino”