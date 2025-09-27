Colonnello Carlo Bianchi nuovo comandante del Reggimento Addestrativo
Maddaloni (CE), 25 settembre 2025 – Si è tenuta nella Caserma Magrone, sede della Scuola di Commissariato dell'Esercito Italiano a Maddaloni, la solenne cerimonia di avvicendamento al Comando del Reggimento Addestrativo.Il Colonnello Carlo Bianchi, originario di Altavilla Irpina e residente ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
