Reduce dalla prima vittoria europea stagionale lo Stoccarda di Hoeness è impegnato quest’oggi sul campo del neopromosso Colonia di Kwasniok. I geissboecken continuano a segnare con continuità ma la difesa non sta garantendo la stessa solidità e a Lipsia è arrivato il primo KO stagionale. Rimane un inizio sopra le righe per una squadra appena tornata in massima serie ma con un organico che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colonia-Stoccarda (domenica 28 settembre 2025 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici