Collovati scettico sul futuro di San Siro | Vedo tanta confusione Io con l’ombrello per ripararmi dalla pioggia durante la telecronaca ma ecco cosa farei

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex calciatore di Inter e Milan, Fulvio Collovati, è intervenuto sul tema di discussione legato al futuro di San Siro. Sul futuro di San Siro continua a crescere il dibattito, con opinioni contrastanti tra politica, tifosi e protagonisti del passato. Tra le voci raccolte da Il Giorno c’è anche quella di Fulvio Collovati, ex difensore che ha vestito entrambe le maglie di Milan e Inter tra gli anni Settanta e Ottanta. Collovati ha ricordato il legame speciale con lo stadio milanese, iniziato da ragazzino come raccattapalle e proseguito da calciatore, vivendo oltre quindici anni sul prato di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

collovati scettico sul futuro di san siro vedo tanta confusione io con l8217ombrello per ripararmi dalla pioggia durante la telecronaca ma ecco cosa farei

© Internews24.com - Collovati scettico sul futuro di San Siro: «Vedo tanta confusione. Io con l’ombrello per ripararmi dalla pioggia durante la telecronaca, ma ecco cosa farei»

In questa notizia si parla di: collovati - scettico

Milan Napoli, Collovati carica di significato la sfida di San Siro: sulla gara di domenica l’ha detto veramente - Milan Napoli, Fulvio Collovati, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato il big match di domenica sera Il dibattito sul futuro del Milan di Massimiliano Allegri si accende in vista del big matc ... Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Collovati Scettico Futuro San