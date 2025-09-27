Collovati scettico sul futuro di San Siro | Vedo tanta confusione Io con l’ombrello per ripararmi dalla pioggia durante la telecronaca ma ecco cosa farei

L’ex calciatore di Inter e Milan, Fulvio Collovati, è intervenuto sul tema di discussione legato al futuro di San Siro. Sul futuro di San Siro continua a crescere il dibattito, con opinioni contrastanti tra politica, tifosi e protagonisti del passato. Tra le voci raccolte da Il Giorno c’è anche quella di Fulvio Collovati, ex difensore che ha vestito entrambe le maglie di Milan e Inter tra gli anni Settanta e Ottanta. Collovati ha ricordato il legame speciale con lo stadio milanese, iniziato da ragazzino come raccattapalle e proseguito da calciatore, vivendo oltre quindici anni sul prato di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

