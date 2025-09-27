collaborazione dragon ball e minecraft annunciata

Il mondo dei videogiochi si arricchisce di una novità che unisce due universi amatissimi: Minecraft e Dragon Ball Z. Durante l’evento Minecraft LIVE 2025, Mojang Studios ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo DLC dedicato a questa celebre saga anime, con una breve anteprima visiva che ha già suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati. annuncio del dlc dragon ball z per minecraft. la presentazione ufficiale e le prime immagini. Nel corso dell’evento, Mojang Studios ha diffuso un trailer che mostra Shenron, il drago delle sette stelle, apparire in modo spettacolare davanti al giocatore all’interno di Minecraft. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

