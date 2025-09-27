Colesterolo e pressione alta un succo di frutta molto comune può fare la differenza

Studi scientifici dimostrano che un succo di frutta molto comune, come il succo d’arancia, può aiutare a ridurre il colesterolo e la pressione alta, migliorando la salute cardiovascolare: questi effetti benefici sono attribuiti al suo contenuto di antiossidanti naturali, inclusi i flavonoidi come l’esperidina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

