coinvolto in un sinistro stradale 26enne finisce in manette

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Avella hanno tratto in arresto un 26enne di origine romena, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo, coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in Olanda, era destinatario di un provvedimento restrittivo per le lesioni personali. Rintracciato in Sperone è stato accompagnato alla frontiera e messo a disposizione delle autorità olandesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

