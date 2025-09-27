Coinvolto in un sinistro stradale 26enne finisce in manette
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Avella hanno tratto in arresto un 26enne di origine romena, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo, coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in Olanda, era destinatario di un provvedimento restrittivo per le lesioni personali. Rintracciato in Sperone è stato accompagnato alla frontiera e messo a disposizione delle autorità olandesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: coinvolto - sinistro
Leggi l'articolo - Sinistro tra tre mezzi a Cossato, coinvolto anche un trattore #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #cossato #biella #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Per un incidente stradale, chiuso un tratto di via “Della Scafa”, km 3,200, all’altezza di Fiumicino. Traffico deviato lungo via della Scafa. Il sinistro ha coinvolto due autovetture ed una motocicletta. Sul posto l'elisoccorso. - X Vai su X
Stefano Oradei coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta ora il ballerino - Brutto incidente stradale per Stefano Oradei, noto ex maestro di Ballando con le Stelle e concorrente della prima edizione di The Couple con la moglie Manila Nazzaro. Scrive comingsoon.it