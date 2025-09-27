Coinvolto in un incidente stradale non si ferma a soccorrere una ferita Scappa si schianta di nuovo e si rimette in strada

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monte di Procida: uomo in auto scappa senza soccorrere una donna ferita, risbatte con la vettura su una ringhiera e tenta la fuga a piedi: bloccato e arrestato dai militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coinvolto - incidente

Incidente in corso dei Mille, coinvolto uno scuolabus: otto bambini portati in ospedale

Incidente a Palermo, coinvolto uno scuolabus: otto bambini finiscono in ospedale

Paura a Palermo per un incidente che ha coinvolto uno scuolabus e 4 veicoli: 8 bimbi feriti

coinvolto incidente stradale fermaMichele D'Angelo, professore abruzzese in carcere in Albania da più di un mese: coinvolto in un incidente stradale (a 40 km/h) - Da un mese e mezzo il professore Michele D’Angelo è detenuto in un carcere in Albania, dopo essere rimasto ... ilmessaggero.it scrive

coinvolto incidente stradale fermaIncidente Mortale a Milano: Ultime Notizie e Dettagli Cruciali - Scopri i dettagli dell'accaduto e le reazioni delle autorità locali. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Coinvolto Incidente Stradale Ferma