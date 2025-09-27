Cogliate villa confiscata alla criminalità per le maestre in trasferta
La villa di Cogliate confiscata alla criminalità organizzata diventerà un alloggio condiviso per le maestre in trasferta. E’ la possibile destinazione che sarà codificata attraverso un apposito regolamento per la villetta di via Fermi che è stata confiscata al termine di un lungo procedimento dal Tribunale assegnata al Comune di Cogliate. L’immobile fu prima sequestrato, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
