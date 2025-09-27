Cnr il presidente Lenzi | Sto riattivando un mastodonte che oggi impiega 10 mesi per un acquisto

Intervista a due mesi dalla nomina: "I Paesi più sviluppati evadono le richieste in una settimana. Gestiamo 2,5 miliardi l'anno, siamo il centro della ricerca italiana e in 10mila facciamo quello che il Cnrs francese fa in 24mila. Ma la politica non parla mai di scienza".

Oggi a #Roma, il kick off meeting del progetto "Wide Band Gap Pilot Line" col quale viene avviata l'infrastruttura tecnologica dedicata alla microelettronica avanzata Il Presidente Lenzi: "È un orgoglio per il #Cnr essere capofila di questa iniziativa"

Il #12settembre, in occasione della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli in corso a Napoli, il Presidente del #Cnr, Andrea Lenzi, questa mattina ha portato un saluto nell'ambito della sessione dedicata a "Calcolo quantistico e su

