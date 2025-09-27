Clima Ratti | Incentivi e sperimentazione per salvaguardia patrimoni culturali

(Adnkronos) – "Per la salvaguardia dei patrimoni culturali bisogna avere gli incentivi giusti e sperimentare con soluzioni diverse, perché quelle che funzionano a Venezia non funzionano in altre parti del mondo. Non dobbiamo costruire di più ma adattarci a un clima e a un pianeta che cambia, questa è la grande sfida dell'architettura di oggi". . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com