Clima di fiducia Istat settembre 2025 | migliora l’umore delle famiglie manifattura ferma
I sottoconsumi tornano a migliorare (economico 98,8; corrente 99,9; futuro 92,6), manifattura ferma a 87,3. Il dato dei consumatori sopra le attese Reuters (96,5). A settembre l’indice di fiducia dei consumatori sale da 96,2 a 96,8, mentre l’indicatore composito delle imprese cresce marginalmente da 93,6 a 93,7. Per Istat, sul fronte famiglie il recupero riguarda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
