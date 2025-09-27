Clienti molesti bar chiuso per una settimana
Avventori molesti e caos a Santa Maria in Duno, frazione di Bentivoglio. È stato chiuso dai carabinieri, su disposizione del Questore di Bologna, un esercizio pubblico su via Santa Maria in Duno, il Caffè del Parco. Proprio nella giornata di giovedì i carabinieri della stazione di Bentivoglio hanno notificato al titolare dell’esercizio pubblico un decreto emesso dal Questore di Bologna che prevede la sospensione delle autorizzazioni e la somministrazione di cibi e bevande per sette giorni. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per tutelare l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: clienti - molesti
Una truffa da 20 milioni di euro che vede coinvolti almeno 11 clienti: la procura della Repubblica di Bolzano ha aperto un fascicolo a carico di un private banker, indagato per truffa continuata aggravata dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gr - facebook.com Vai su Facebook
Clienti molesti, bar chiuso per una settimana - Lo stop del questore dopo numerosi interventi dei carabinieri nel locale di Santa Maria in Duno per gli schiamazzi e i litigi fra gli avventori ... Si legge su msn.com
Bar chiuso: troppi pregiudicati tra i clienti, scatta la sospensione della licenza - Al titolare, un cittadino afgano di 29 anni, è stato notificato il provvedimento di sospensione dell'attività, con conseguente chiusura temporanea perché è stata riscontrata una assidua frequentazione ... Segnala ilgazzettino.it