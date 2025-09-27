Avventori molesti e caos a Santa Maria in Duno, frazione di Bentivoglio. È stato chiuso dai carabinieri, su disposizione del Questore di Bologna, un esercizio pubblico su via Santa Maria in Duno, il Caffè del Parco. Proprio nella giornata di giovedì i carabinieri della stazione di Bentivoglio hanno notificato al titolare dell’esercizio pubblico un decreto emesso dal Questore di Bologna che prevede la sospensione delle autorizzazioni e la somministrazione di cibi e bevande per sette giorni. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per tutelare l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Clienti molesti, bar chiuso per una settimana