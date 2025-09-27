Claudia Sulewski ha detto sì a Finneas | l’anello vintage da 6 carati ha fatto impazzire i social

Finneas O’Connell e Claudia Sulewski hanno appena scritto un nuovo capitolo della loro storia lunga sette anni. Il cantautore e produttore (sì, quello che conosciamo anche come fratello e braccio destro di Billie Eilish ) ha chiesto la mano dell’influencer il 22 settembre, in un tramonto da cartolina su una collina, con tanto di riprese e foto condivise in un post congiunto su Instagram. La caption? Un semplice e definitivo “forever and ever 9.22”. Claudia Sulewski e la proposta da film di Finneas: ma tutti vogliono sapere dell’anello. Il dettaglio che ha catturato subito l’attenzione di tutti è il gioiello: un diamante cushion-cut antico da circa 6 carati, montato su una fascia in platino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Claudia Sulewski ha detto sì a Finneas: l’anello vintage da 6 carati ha fatto impazzire i social

