Classifica Mondiale Superbike 2025 | Razgatlioglu allunga ancora su Bulega
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025. TOPRAK RAZGATLIOGLU 494. NICOLO BULEGA 450. DANILO PETRUCCI 273. ANDREA LOCATELLI 245. ALVARO BAUTISTA 230. SAM LOWES 179. ALEX LOWES 155. XAVI VIERGE 129. AXEL BASSANI 107. ANDREA IANNONE 101. DOMINIQUE AEGERTER 97. MICHAEL VAN DER MARK 92. IKER LECUONA 90. REMY GARDNER 89. SCOTT REDDING 76. GARRETT GERLOFF 73. YARI MONTELLA 68. JONATHAN REA 53. RYAN VICKERS 32. BAHATTIN SOFUOGLU 23. TARRAN MACKENZIE 20. MICHAEL RINALDI 10. SERGIO GARCIA 6. TITO RABAT 6. TETSUTA NAGASHIMA 2. ZAQHWAN ZAIDI 1.
