Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Bagnaia allunga su Bezzecchi per il 3° posto Marc Marquez vicinissimo all’iride

Francesco Bagnaia ha conquistato il successo nella Sprint di Motegi (Giappone), 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito nipponico Pecco si è imposto e il suo è un successo molto significativo per il morale, vista la stagione che ha vissuto. Un risultato che gli consente anche di allungare nella sfida per il terzo posto della graduatoria complessiva su Marco Bezzecchi. Secondo Marc Marquez, sempre più vicino alla conquista del suo nono iride in graduatoria. Visto il piazzamento del fratello Alex, appare sempre più lontana la possibilità che il 93 non vinca domani il suo titolo matematicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

