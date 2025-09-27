Classi con 61 studenti stranieri e un italiano il nodo dell’inclusione | riflessioni a partire da Radio Cusano Campus e Cusano TV Italia

L’intervista che ho rilasciato a Radio Cusano Campus e a Cusano TV Italia, durante la trasmissione Trends condotta da Matteo Bortone e Francesco Fratta, è stata l’occasione per affrontare un tema che scuote non solo Mestre ma l’intero Paese: la trasformazione demografica delle scuole italiane e le difficoltà di tradurre in pratiche efficaci i principi dell’inclusione. Il punto di partenza è stato un dato che ha fatto scalpore: alla scuola primaria “Cesare Battisti” di Mestre, su 61 alunni iscritti nelle prime classi, soltanto uno è italiano. Una realtà che ha acceso il dibattito politico, mediatico e sociale, e che obbliga a un ragionamento profondo sulle norme esistenti, sulla loro applicabilità e sulle prospettive future. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it