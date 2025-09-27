Civitavecchia mistero al porto | cuoco di yacht trovato privo di vita in acqua

La quiete mattutina del porto di Civitavecchia è stata sconvolta dal ritrovamento, in acqua, del corpo senza vita di un membro dell’equipaggio di una barca a vela. L’uomo, che ricopriva il ruolo di cuoco, era scomparso la sera precedente. Le circostanze restano oscure e la Polizia di Frontiera ha avviato accertamenti approfonditi. Primi riscontri degli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

