Civitavecchia macabra scoperta sulla banchina del porto | trovato un cadavere
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento nelle prime ore del mattino. Nelle prime ore di questa mattina, 27 settembre, è stato trovato un cadavere all’interno del porto di Civitavecchia, vicino alla banchina numero 10. La notizia è stata riportata da EtruriaNews. Secondo le prime informazioni, il corpo appartiene a un uomo non ancora identificato, vestito con una maglietta bianca. Il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione, suggerendo che potrebbe essere stato trascinato dalle correnti marine fino alla zona del porto. Ipotesi investigative. Le autorità non escludono alcuna possibilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: civitavecchia - macabra
