Civetta nana bloccata in una canna fumaria messo in salvo il piccolo rapace
Curioso intervento dei Vigili del fuoco di Cesena che verso le 10.30 di oggi, in via Emilia Ponente, hanno messo in salvo un volatile bloccato all'interno di una canna fumaria. I soccorritori dopo aver individuato il piccolo rapace, cioè una civetta nana, hanno smontato i componenti della canna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: civetta - nana
La civetta nana - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, la civetta nana resta bloccata nella canna fumaria: i Vigili del Fuoco la liberano - 30 di questa mattina in via Emilia Ponente per recuperare un volatile bloccato all’interno ... Riporta corriereromagna.it
Vigili del fuoco salvano una civetta nana - I Vigili del fuoco di Cesena questa mattina sono intervenuti in via Emilia Ponente a Cesena per recuperare un pennuto bloccato all’interno di u ... Lo riporta corrierecesenate.it