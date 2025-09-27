Civetta nana bloccata in una canna fumaria messo in salvo il piccolo rapace
Curioso intervento dei Vigili del fuoco di Cesena che verso le 10.30 di oggi, in via Emilia Ponente, hanno messo in salvo un volatile bloccato all'interno di una canna fumaria. I soccorritori dopo aver individuato il piccolo rapace, cioè una civetta nana, hanno smontato i componenti della canna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: civetta - nana
Civetta nana bloccata in una canna fumaria, messo in salvo il piccolo rapace
Cesena, la civetta nana resta bloccata nella canna fumaria: i Vigili del Fuoco la liberano - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, la civetta nana resta bloccata nella canna fumaria: i Vigili del Fuoco la liberano - 30 di questa mattina in via Emilia Ponente per recuperare un volatile bloccato all’interno ... Scrive corriereromagna.it
I Vigili del Fuoco liberano una civetta dalla canna fumaria - Un insolito intervento di soccorso si è svolto questa mattina, quando i pompieri sono stati chiamati per il recupero di un volatile bloccato all’interno di una canna fumaria ... Lo riporta livingcesenatico.it