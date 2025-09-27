Cittadinanza italiana pagata con sesso soldi e voti | otto indagati in Abruzzo
Un'inchiesta della Procura di Lanciano ha portato all'avviso di conclusione delle indagini preliminari per otto persone accusate di aver orchestrato un sofisticato sistema di traffico di cittadinanze nei comuni di Borrello e Montebello sul Sangro, in Abruzzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
