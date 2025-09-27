Cittadinanza italiana pagata con sesso soldi e voti | otto indagati in Abruzzo

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta della Procura di Lanciano ha portato all'avviso di conclusione delle indagini preliminari per otto persone accusate di aver orchestrato un sofisticato sistema di traffico di cittadinanze nei comuni di Borrello e Montebello sul Sangro, in Abruzzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cittadinanza - italiana

Zelensky cerca la cittadinanza italiana: Giorgia la concederà?

Jimmy Kimmel, la cittadinanza italiana presa a causa di Donald Trump

“Ho preso la cittadinanza italiana per fuggire da Trump. La situazione è peggiore di quanto immaginassimo”: lo rivela Jimmy Kimmel

Cerca Video su questo argomento: Cittadinanza Italiana Pagata Sesso