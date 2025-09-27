Cittadella sportiva della Vescovara sprint sui lavori | sbloccati fondi per atletica e Circolo Junior tennis

OSIMO – Mattinata di sopralluoghi e importanti novità per lo sport osimano. L'assessora allo Sport, Paola Andreoni, ha visitato la cittadella sportiva della Vescovara per verificare lo stato di avanzamento di due interventi cruciali per il patrimonio impiantistico locale: la riqualificazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

